 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 30 720. Из них 54% (16 403) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус выявили у 151 жителя Бурятии. Из них 121 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость уже долгое время не растёт, но и не падает. Ежедневно в Бурятии в среднем выявляют как раз по 150 новых заражённых, так, вчера их было 152, позавчера 155, до этого 153.

За всё время выздоровели 28 103 человек, или 91%. Накануне вылечились 100 пациентов.

Летальные исходы уже давно стали ежедневными. За последние сутки скончались трое больных ковидом. Всего же с начала пандемии умерли 669 пациентов.

В стационарах республики сегодня получают лечение 988 больных коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 683. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 22).

Занятость коечного фонда составляет почти 62 %.

Также амбулаторное лечение проходят 960 пациентов с COVID-19. Наблюдается 806 человек.

Круг контактных лиц составляет 2948 человек.

В Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий - до 28 февраля включительно.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Курумканском районе Бурятии назвали дату первой свадьбы 2021 года
В Курумканском районе Бурятии назвали дату первой свадьбы 2021 года
Общество, 01.02.2021
Молодожёнам пожелали семейного благополучия
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
Общество, 01.02.2021
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
В Усолье-Сибирском отменили режим повышенной готовности
В Усолье-Сибирском отменили режим повышенной готовности
Общество, 01.02.2021
Режим вводили из-за угрозы подтопления
В Бурятии живёт 13-летний алкоголик
В Бурятии живёт 13-летний алкоголик
Общество, 01.02.2021
Юный алкоголик проживает в Кяхте
Блогер-миллионник Вика Буза уехала в Геленджик автостопом
Блогер-миллионник Вика Буза уехала в Геленджик автостопом
Общество, 01.02.2021
Вика Буза поучаствовала в креативной акции
КВНщики Бурятии выиграли президентский грант
КВНщики Бурятии выиграли президентский грант
Общество, 01.02.2021
Туристов на Байкале хотят сделать «самыми воспитанными в мире»
Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип
Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип
Общество, 01.02.2021
В клипе мальчик играют на различных музыкальных инструментах
В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
Общество, 01.02.2021
Такое решение должно разгрузить движение в «час пик»
В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день
В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день
Общество, 01.02.2021
Власти договорились о снятии ограничений
В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
Общество, 01.02.2021
Должностное лицо оштрафовали на нарушение
В Бурятии «чёрный» лесоруб отделался штрафом
В Бурятии «чёрный» лесоруб отделался штрафом
Общество, 01.02.2021
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж
Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж
Общество, 31.01.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Общество, 31.01.2021
Турнир состоится в Благовещенске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^