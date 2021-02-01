За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 30 720. Из них 54% (16 403) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус выявили у 151 жителя Бурятии. Из них 121 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость уже долгое время не растёт, но и не падает. Ежедневно в Бурятии в среднем выявляют как раз по 150 новых заражённых, так, вчера их было 152, позавчера 155, до этого 153.
За всё время выздоровели 28 103 человек, или 91%. Накануне вылечились 100 пациентов.
Летальные исходы уже давно стали ежедневными. За последние сутки скончались трое больных ковидом. Всего же с начала пандемии умерли 669 пациентов.
В стационарах республики сегодня получают лечение 988 больных коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 683. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 22).
Занятость коечного фонда составляет почти 62 %.
Также амбулаторное лечение проходят 960 пациентов с COVID-19. Наблюдается 806 человек.
Круг контактных лиц составляет 2948 человек.
В Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий - до 28 февраля включительно.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
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