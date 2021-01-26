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Выставку Бальжинимы Доржиева приурочат к празднованию Сагаалгана

Выставку Бальжинимы Доржиева приурочат к празднованию Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В экспозиции «Тёплого света Белого месяца» будет представлено более 30 работ художника

В Улан-Удэ с 29 января вновь пройдёт выставка картин народного художника Бурятии Бальжинимы Доржиева. Авторская выставка «Тёплый свет Белого месяца» в стенах художественного музея имени Ц.С. Сампилова приурочена к празднованию Сагаалгана. Посетители увидят более 30 ярких и красочных полотен, а также декоративно-прикладные работы, в которых всегда виден авторский почерк художника. Этнические мотивы, природа и животные Бурятии погрузят зрителя в праздничный мир Сагаалгана.

- Неутомимый и вечно молодой душой Бальжинима Доржиев непрерывно сосредоточен на творчестве. «То, что ты художник, надо подтверждать каждый день, - убеждён мастер. – Этот олимпийский настрой входит в кровь, и я этим уже живу, для меня это нормальное состояние. Во Вселенной постоянно что-то происходит. И художник, должен это ощущать». И свои слова Бальжинима Доржиев подтверждает делом: за период самоизоляции он написал новые полотна и готов представить их своим зрителям, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

Справка

Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского автономного округа. Окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина, мастерскую Евсея Моисеенко. С 1991 по 2013 годы являлся главным художником Бурятского государственного академического театра драмы имени Х. Намсараева. С 1981 года является активным участником групповых республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных, а также организовал несколько персональных выставок.

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выставка Бурятия искусство живопись Сагаалган музей национальный музей
 
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