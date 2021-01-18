Читинская школа стала лучшей инклюзивной школой России

За звание лучшего боролись 106 образовательных учреждений
По итогам всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2020» одно из образовательных учреждений Читы – школа №19 стала победителем. Впервые в этом году финал конкурса прошёл в дистанционном формате.
Конкурс проходил в три этапа. На региональном этапе конкурса школа была признана лучшей. На следующем этапе, всероссийском, за звание лучшего инклюзивного образовательного учреждения боролись 106 образовательных учреждения. По итогам в финал вышли 40 школ и детских садов. На финальном этапе образовательные организации представляли свой опыт реализации модели инклюзивного образования.
Директор школы Ирина Булгакова отметила, что основная цель – это создание условий для получения образование каждого ребёнка с его уникальными возможностями и индивидуальными особенностями.
- Конкурс дал возможность обменяться лучшими практиками моделей инклюзивного образования с другими педагогами для дальнейшей эффективной работы с детьми с особыми образовательными потребностями, - подчеркнула Ирина Булгакова.
Сегодня в школе №19 обучается 1120 детей. Она ориентирована на работу с обучающимися с учётом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей. Здесь проведена реконструкция здания: лестницы оборудованы пандусами, в коридорах и санузлах сделаны поручни. Также для детей приспособлен кабинет для индивидуальных занятий, оборудованный специально сконструированными партами, создан кабинет для педагогов-психологов и другие мероприятия.
За всю историю школы за отличные успехи в учебе выпускники получили 62 золотых и 80 серебряных медалей.
Напомним, всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится минпросвещением РФ для повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Читинская школа стала лучшей инклюзивной школой России
Общество, Фото:
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