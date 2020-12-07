За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в составе мобильных групп, вместе с работниками администраций районов, Роспотребнадзора и МВД проверяют объекты сферы обслуживания. В случае обнаружения нарушений привлекают нарушителей, должностные и юридические лица к административной ответственности. Так, за прошедшие сутки в Улан-Удэ было проверено более 80 объектов. Составлено 14 протоколов по ст. 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также наряды вневедомственной охраны проверяют соблюдение профилактических мер в муниципальных образованиях республики. Только за прошедшие сутки к административной ответственности за несоблюдение противоэпидемических ограничительных мер были привлечены 18 нарушителей.
Кроме того, росгвардейцы рассказывают жителям о важности использования масок и соблюдения социальной дистанции. Для этих целей также используется система громкоговорящей связи, установленная на служебных автомобилях.
В Бурятии проводится постоянный контроль масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 7 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 20 887 (+244 за сутки).
В Бурятии росгвардейцы ищут нарушителей антиковидных мер
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