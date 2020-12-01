ТОСы Бурятии развивают туризм, спорт и ткацкое дело

На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 2196 ТОСов. За время их существования было уничтожено более 2,5 тысяч несанкционированных свалок. Построено, отремонтировано и установлено более пятисот больших и малых объектов на 772 млн рублей. В их числе 11 сельских клубов, шесть пожарных депо, более 40 борцовских юрт и спортивных залов, 1117 детских и спортивных игровых площадок. Отремонтировано более 400 километров межпоселковых дорог. В 67 сёлах Бурятии силами ТОС решён вопрос уличного освещения. Чтобы дать возможность председателям ТОСов обмениваться опытом, правительство Бурятии совместно с республиканской ассоциацией «Совет муниципальных образований» и ресурсным центром поддержки ТОС Бурятии решили организовать подобный форум.





Сегодня, 1 декабря, состоялся второй день онлайн-форума территориального общественного самоуправления Бурятии. В республике такой форум проводится впервые. В первый день форума, прошедший 24 ноября, ТОСовцы выслушали выступления федеральных экспертов из разных регионов России, а также ознакомились с лучшими проектами сельского туризма и социального благополучия.Из-за пандемии организаторы решили провести форум в онлайн-режиме. Выступления спикеров и их презентации транслировались на площадках Zoom и YouTube. В первый же день трансляции собрали более двух тысяч участников не только из Бурятии, но и из других регионов России.- Сегодня первый онлайн-форум. Мы долго думали, делать онлайн-форум, не делать онлайн-форум, удобно ли в таком формате общаться. Но видя, как проходили межрегиональные форумы, в которых приняли участие более 2000 человек, какие темы обсуждались, какой обмен был опытом по сельскому туризму, по возможности написания грантов, мы поняли, что перспектива есть. Поняли, что в таком необычном формате мы можем с вами пообщаться, многие вопросы обсудить, порешать и ещё найти направления для нашего развития, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.- Мы самые первые в стране. По численности населения и по количеству ТОСов мы самые активные. Это показывает, что в Бурятии самые сильные, активные и самые неравнодушные люди, - добавил глава республики.Второй день онлайн-форума начался с выступления федерального эксперта по развитию территорий из Москвы Андрея Крылова. Также он представляет Академию государственного и муниципального управления «Опоры России» и является бизнес-тренером национальной премии «Бизнес-Успех». В своём докладе он рассказал ТОСовцам об 11 отличиях развивающихся территорий. Среди них Андрей Крылов выделил семейные и местные традиции, что наиболее характерно для Бурятии.- Если у вас есть крепкая семья, если люди держатся за своё место, за своих родственников, то это огромное преимущество, вы должны это использовать. Если ваши проекты ТОСов направлены на это, то это прекрасно. Это даёт вам ещё одно конкурентное преимущество. Почему семья? Потому что ты хочешь, чтобы она продолжалась, ты заботишься об этом месте, заботишься о своих детях, внуках, потомках. Мыслишь на более длительный срок. Семейные ценности, семейный уклад – это всё способствует развитию территории и отличает её от неуспешной, - рассказал Андрей Крылов.Кроме этого, перед форумом эксперт провёл несколько опросов. Он поинтересовался у людей, не живущих в Бурятии, какие на их взгляд конкурентные преимущества, по отношению к другим регионам России, имеет республика, которые помогли бы ей быстрее развиваться. По мнению большинства респондентов, Бурятию выделяет самобытность, этника и традиции. Также соцопрос показал, что россияне выделяют республику из-за её природы и гостеприимства. В мире Бурятия известна из-за Байкала. Ещё Андрей Крылов попросил опрашиваемых описать Бурятию, если бы она была человеком. Большинство ответило, что республика была бы красивым, гостеприимным и добрым человеком.- То, как вас воспринимают извне, является вашей возможностью развить территорию. То же самое вы можете провести для своего муниципалитета, может быть ТОС организовать. Когда вы понимаете, как вас видят извне, это то, на что люди хотят приехать, пообщаться и пожить какое-то время у вас, - резюмировал Андрей Крылов.Также в рамках форума председатели ТОСов рассказали о своих планируемых проектах и уже действующих.Оксана Маркова возглавляет ТОС «Берегиня» села Малый Куналей Бичурского района. Она создала первый в Бурятии сельский ремесленный кластер. За время существования ТОСа с 2018 года Оксане Марковой удалось привлечь 57 мастеров различных ремёсел со всего района. Кроме этого, открылась детская творческая студия «Феникс». В ней школьники обучаются ткать на ткацких станках. Запущен кружок «Бабушкины ладошки» для женщин-пенсионеров.- За всё время существования нашего ТОСа проведено 250 мастер-классов по ткачеству и плетению на корневой прялке, веретене, валянию бараньей шерсти, изготовления тряпичной куклы художественной росписи. Наша идея – это предотвратить отток трудоспособного населения. Возвращаем детей и взрослых к истокам культуры Забайкалья, производим то, чем люди пользуются в обиходе. Возрождая народные ремёсла, мы трудоустраиваем местное население, организовываем сообщество ремесленников и сбыт продукции, - рассказала Оксана Маркова.В завершении форума грамотами были награждены лучшие ТОСы Бурятии за 2019 год. Среди сельских поселений наградами были удостоены ТОС «Наследники Великой Победы» села Баргузин Баргузинского района, ТОС «Наследие» села Витим Баунтовкого района, ТОС «Атаганы» село Дырестуй Джидинского района, ТОС «Околица» село Билютай Бичурского района, ТОС «Улан-Мальчин» село Целинный Еравнинский район, ТОС «Алладин» село Усть-Брянское Заиграевский район, ТОС «Хонгоодор» Закаменский район, ТОС «Ошор Булаг» Иволгинский район, ТОС «Возрождение» Кабанский район, ТОС «Надежда» Кижингинский район, ТОС «Гарга» Курумканский район, ТОС «Лебёдушка» Кяхтинский район, ТОС «Черёмушки» Мухоршибирский район, ТОС «Центральны» Окинский район, ТОС «Гремячинский» Прибайкальский район, ТОС «Рель» Северо-Байкальский район, ТОС «Енхорни» Селенгинский район, ТОС «Колос» Тарбагатайский район, ТОС «Урагшаа» Тункинский район, ТОС «Энгир» Хоринский район.Среди самоуправлений в городских поселениях лучшими стали ТОС «Заповедный Чивыркуй» Баргузинского района, ТОС «Преображение» Заиграевского района, ТОС «Благовес» из Закаменска, ТОС «Молодёжный» город Кяхта, ТОС «Спортивная семья» Гусиноозёрск.Своё признание получили ТОСы из городов. Среди них ТОС «Чистые пруды» (город Северобайкальск), ТОС «Гранит» (Железнодорожный район Улан-Удэ) и ТОС «Островок детства» (Октябрьский район Улан-Удэ).В конце награждения заместитель председателя правительства Бурятии по социальной работе Вячеслав Цыбикжапов поблагодарил организаторов форума и экспертов. Особое внимание он уделил самим ТОСовцам.- Каждый, живя у себя в населённом пункте, улучшает вокруг себя среду обитание. Делает благоустройство, вкладывает время, свою душу, свои творческие порывы для того, чтобы жизнь становилась наша лучше. Я считаю, что показатель того, что если мы будем использовать потенциал каждого человека, то наша страна станет лучшей в мире, - подытожил Вячеслав Цыбикжапов.