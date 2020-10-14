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В Бурятии назвали лауреатов конкурса по созданию пьес на бурятском языке

В Бурятии назвали лауреатов конкурса по созданию пьес на бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Первое место получила работа Даримы Башкуевой

11 авторов из Бурятии и Забайкальского края приняли участие в конкурсе на создание пьес на бурятском языке для любительских театральных коллективов республики. Всего на конкурс было представлено 17 пьес: драм, комедий, мелодрам, в том числе и 2 пьесы для детей.

Жюри в составе известных театральных деятелей и литературоведов отметило творческий потенциал авторов, выбор ими интересных и актуальных тем, хорошее владение бурятским языком. Вместе с тем авторам указали на недостаточный уровень мастерства, чтобы создать настоящее драматургическое произведение.

По словам председателя жюри конкурса, народной артистки России и Бурятии Нины Токуреновой, третий по счёту конкурс привлёк творческих людей, особенно молодых даровитых авторов, к крайне важному и нужному делу – написанию драматургических текстов на бурятском языке. Она поблагодарила всех авторов и пожелала им создавать побольше «пьес-колокольчиков», что тревожат и будоражат душу современного человека.

После прочтения и обсуждения пьес жюри определило победителей конкурса:
1 место и премия 60000 руб. – Дарима Башкуева («Төөриһэн мүшэнэй толон»);
2 место и премия 50000 руб. – Дугарма Цыренова («Долоон үдэр»);
3 место и премия 15000 руб. – Цырегма Сампилова («Һэшхэлэй тэнсүүри»);
3 место и премия 15000 руб. – Жаргал Жербаев («Үйлын үри»).

Организатор конкурса – республиканский центр народного творчества по рекомендации жюри в октябре выпустит сборник пьес лауреатов и участников мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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