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В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы

В Иркутской области среди участников дня ходьбы разыграют призы
Общество,  Фото:pixabay.com
Авторы выигравших фото получат подарочные сертификаты

В Иркутской области объявлено о проведении розыгрыша призов среди участников всероссийского дня ходьбы, который 3 и 4 октября состоится в муниципальных образованиях региона. В розыгрыше смогут принять участие только жители области – участники мероприятия и фотографы.

Чтобы принять участие, необходимо сделать фотографию либо с дипломом участника всероссийского дня ходьбы, либо со значком или на фоне баннера. Отправить снимок нужно до 24:00 часов 8 октября на электронную почту: 38ol@list.ru, указав Ф.И.О. и населённый пункт.

Каждому участнику розыгрыша будет присвоен номер, победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш подарочных сертификатов состоится 9 октября. О победе будет сообщено в ответном письме.

Кроме того, организаторы всероссийского дня ходьбы определят пять лучших фотографий, которые будут направлены в Олимпийский комитет России. Авторы этих фотографий будут отмечены призами.

Напомним, в Иркутской области предварительные заявки на более 5,5 тысяч участников подали 24 муниципалитета. Это Бодайбо, Братск, Усть-Илимск, Саянск, Черемхово, Тулун, Ангарск, Катангский, Мамско-Чуйский, Нукутский, Ольхонский, Усть-Удинский, Чунский, Балаганский районы и другие муниципальные образования.

Всероссийский день ходьбы – крупнейшее спортивное мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и сотрудничества с международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА). В этом году День ходьбы проводится в шестой раз, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

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