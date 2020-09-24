Мероприятие приурочено к 355-летию основания Селенгинского острога
29 сентября фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…» в Новоселенгинском музее декабристов в Бурятии состоится онлайн. Проведение в дистанционном формате в этом году связано с распространением коронавирусной инфекции.
В программе фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…» пройдут следующие мероприятия:
- Международная научно-практическая онлайн-конференция «Пушкин и декабристы»;
- Поэтический конкурс видеороликов;
- Онлайн-конкурс рисунков по мотивам сказок А.С. Пушкина;
- Интерактивная программа (мастер-класс по изготовлению головного убора «Шляпа-цилиндр», мастер-класс по изготовлению вееров, «В гостях у Арины Родионовны» – читаем сказки Пушкина).
Также будут объявлены результаты конкурса видеороликов по произведениям А.С. Пушкина и конкурса рисунков по мотивам его сказок.
Проект познакомит с многовековой историей «Селенгинской земли», с малоизвестными страницами истории пребывания декабристов-близких друзей Пушкина и его прадеда в Селенгинске.
С 2017 года национальный музей республики ежегодно 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в центре «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» проводит фестиваль пушкинской поэзии. В 2019 году проект музея занял второе место в региональном конкурсе национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2019» Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии фестиваль пушкинской поэзии проведут онлайн
Общество, Фото:
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