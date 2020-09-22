Обитатель «Музейного дворика» получит имя в честь местности в Иволгинском районе
Две недели назад в Бурятии национальный музей республики, музей природы и мастерская «Лотос» в лице скульптора и создателя носорога Батора Гармаева объявили конкурс на лучшее имя для нового обитателя «Музейного дворика» – скульптуры шерстистого носорога.
Итоги подвели 21 сентября. Было предложено много интересных вариантов, но победу присудили Владимиру Черных. Он предложил назвать носорога «Толо-толо».
- Предлагаем назвать носорога «Толотоло» («Толо-Толо»), что символизирует Тологой. В четвертичный период в Забайкалье обитал один вид носорогов, называемый тологойский носорог (Coelodonta tologoijensis). Эти животные вымерли, и описаны как раз в Тологойском разрезе фауны, который находится рядом с Улан-Удэ, – так объяснил происхождение имени носорога победитель.
Автору лучшего имени вручат призы: экобокс и футболку с принтом от известного художника Чингиза Шонхорова. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.
В Бурятии выбрали имя скульптуре носорога в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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