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В Бурятии ухажёр ограбил женщину

В Бурятии ухажёр ограбил женщину
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в грабеже. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности.

Предварительно установлено, что мужчина, проживающий в Кижингинском районе, познакомился на сайте знакомств с 44-летней жительницей Прибайкалья. После переписки пара встретилась в Улан-Удэ. Знакомство решено было продолжить в квартире родственника мужчины в селе Сотниково. Во время распития спиртного женщина сняла с себя золотые цепочку с крестиком и кольцо, положила на полку и забыла про них. В конце вечера, выходя из жилища, женщина вспомнила про золотые украшения и сотовый телефон, оставленный на подоконнике. Однако несостоявшийся кавалер схватил имущество и сбежал.

Подозреваемый признался полицейским, что украденным сотовым телефоном он расплатился с водителем автомашины, для того чтобы уехать домой, а золотые украшения сбыл за бесценок.

Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


грабеж
 
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