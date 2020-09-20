В Бурятии ухажёр ограбил женщину

Возбуждено уголовное дело



В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в грабеже. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности.



Предварительно установлено, что мужчина, проживающий в Кижингинском районе, познакомился на сайте знакомств с 44-летней жительницей Прибайкалья. После переписки пара встретилась в Улан-Удэ. Знакомство решено было продолжить в квартире родственника мужчины в селе Сотниково. Во время распития спиртного женщина сняла с себя золотые цепочку с крестиком и кольцо, положила на полку и забыла про них. В конце вечера, выходя из жилища, женщина вспомнила про золотые украшения и сотовый телефон, оставленный на подоконнике. Однако несостоявшийся кавалер схватил имущество и сбежал.



Подозреваемый признался полицейским, что украденным сотовым телефоном он расплатился с водителем автомашины, для того чтобы уехать домой, а золотые украшения сбыл за бесценок.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





