Песню «Третье сентября» спели на бурятском языке









Пользователи оценили чувство юмора певца: «Мегахит сезона», «Точно классный. Так, держать!», «Это лучшее исполнение этой песни», «Бурятский Шуфутинский!», «А что, клаааасссно!».



Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев.



В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило песню Шуфутинского в мем. И ежегодно 3 сентября россияне размещают композицию и шуточные посты, посвящённые ей, в социальных сетях.



Повышенный интерес интернет-аудитории к песне сам Шуфутинский оценивает положительно.



