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Песню «Третье сентября» спели на бурятском языке

Песню «Третье сентября» спели на бурятском языке
Общество, 
Водитель большегруза Жаргал Раднаев в шутку поздравил всех с праздником

Водитель большегруза из республики Жаргал Раднаев, который в прошлом году покорил соцсети исполнением бурятских песен, накануне выложил забавную видеозапись. 

Он поздравил всех с праздником и спел куплет из популярной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» на бурятском языке – на баргузинском диалекте.



Пользователи оценили чувство юмора певца: «Мегахит сезона», «Точно классный. Так, держать!», «Это лучшее исполнение этой песни», «Бурятский Шуфутинский!», «А что, клаааасссно!».

Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев.

В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило песню Шуфутинского в мем. И ежегодно 3 сентября россияне размещают композицию и шуточные посты, посвящённые ей, в социальных сетях.

Повышенный интерес интернет-аудитории к песне сам Шуфутинский оценивает положительно.

песня бурятский язык
 
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