Соцсети покорил поющий водитель большегруза из Бурятии













Жаргале Раднаев родом из Курумканского района, сейчас он проживает в Улан-Удэ и работает водителем грузовика, часто ездит по региону. Вокалу он нигде не обучался, поёт обычно за рулем и на праздниках родственников.



В «Инстаграме» у него более 1000 подписчиков. Пользователи после каждого видео с песней пишут одобрительные комментарии:



«Получила колоссальное удовольствие! Пойте! Радуйте нас! Спасибо»

«Наконец-то дождался, новые песни в твоём творчестве»

«С таким голосом вы должны петь для людей. Не зарывайте ваш талант. Мы хотим слушать и наслаждаться вашим пением»

«Круто, молодец! Очень нежный, красивый голос»

«Душевное исполнение»





В соцсетях набирает популярность поющий водитель большегруза из Бурятии Жаргал Раднаев. Сначала он выкладывал записи, где исполняет песни на бурятском языке в дороге, в своём аккаунте в Instagram. Затем его заметили паблики, в том числе сообщество dolina_barguzina, где недавно устроили голосование – какую песню в исполнении мужчины хотят услышать пользователи. Более 200 человек проголосовало за одну из композиций, и Жаргал с удовольствием спел для земляков, несмотря на ангину. Также его пригласили для интервью на радио «Буряад FM».