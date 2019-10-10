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Соцсети покорил поющий водитель большегруза из Бурятии

Соцсети покорил поющий водитель большегруза из Бурятии
Общество, 
Жаргал Раднаев исполняет в дороге песни на бурятском языке

В соцсетях набирает популярность поющий водитель большегруза из Бурятии Жаргал Раднаев. Сначала он выкладывал записи, где исполняет песни на бурятском языке в дороге, в своём аккаунте в Instagram. Затем его заметили паблики, в том числе сообщество dolina_barguzina, где недавно устроили голосование – какую песню в исполнении мужчины хотят услышать пользователи. Более 200 человек проголосовало за одну из композиций, и Жаргал с удовольствием спел для земляков, несмотря на ангину. Также его пригласили для интервью на радио «Буряад FM». 


 

Жаргале Раднаев родом из Курумканского района, сейчас он проживает в Улан-Удэ и работает водителем грузовика, часто ездит по региону. Вокалу он нигде не обучался, поёт обычно за рулем и на праздниках родственников.

В «Инстаграме» у него более 1000 подписчиков. Пользователи после каждого видео с песней пишут одобрительные комментарии:

«Получила колоссальное удовольствие! Пойте! Радуйте нас! Спасибо»
«Наконец-то дождался, новые песни в твоём творчестве»
«С таким голосом вы должны петь для людей. Не зарывайте ваш талант. Мы хотим слушать и наслаждаться вашим пением»
«Круто, молодец! Очень нежный, красивый голос»
«Душевное исполнение» 



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ есть поющий водитель автобуса. Василий Пусный работает на 4 маршруте.  
водители бурятский язык
 
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