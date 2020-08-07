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В музее «Тальцы» хотят обустроить городскую зону, как 130 квартале Иркутска

В музее «Тальцы» хотят обустроить городскую зону, как 130 квартале Иркутска
Общество, 
Музей нуждается в расширении парковки

В музее «Тальцы» в Иркутской области возможно создание городской зоны на примере 130 квартала Иркутска. Об этом шла речь на совещании в министерстве культуры и архивов Иркутской области.

- Музей «Тальцы» в Иркутской области играет роль не только по сохранению культурного наследия, но и по привлечению большого количества туристов в регион. Уже имеется разработанная программа развития территории до 2025 года, в рамках которой предполагается строительство новых объектов, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

По словам директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимира Тихонова, для успешного развития музея необходимо расширить территорию и построить городскую зону с кафе, гостиницами и ресторанами. Он будет находиться в отдалении от основной исторической зоны. Кроме того, планируется закончить строительство трактовой, переселенческой экспозиционных зон и илимского острога.

Но для потока туристов необходима большая благоустроенная парковка. Музей построен на 35% от проектной мощности. Даже в таких условиях заметна проблема с парковочными местами для посетителей на личных автомобилях и экскурсионных автобусов. Поэтому первоочередной задачей для учреждения стоит обустройство новой парковки. Это позволит принимать в несколько раз больше гостей. Сейчас музей посещает 250 тысяч человек в год.

- Сегодня все эти работы проводятся за счёт внутренних резервов. Для эффективного использования культурно-образовательного потенциала архитектурно-этнографического музея «Тальцы» и ускорения формирования музейного комплекса необходимо дополнительное бюджетное финансирование, которое предусматривает реализацию данной целевой программы, - отметил Владимир Тихонов.


По информации минкультуры Иркутской области


музей
 
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