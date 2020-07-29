В Бурятии назвали победителей онлайн-чемпионата по шахматам.

Лучшим в турнире стал пятнадцатилетний юниор Влад Добшинов



В Бурятии подвели итоги первого республиканского открытого онлайн-чемпионата по быстрым шахматам.



В общем зачёте призовые места распределились следующим образом:

1. Добшинов Владислав

2. Борисова Екатерина

3. Дондуков Сэнгдорж

4. Васильченко Вадим

5. Чындыгыр Тамерлан

6. Данзандоржиев Булат

7. Минтаханов Тарас



Среди женщин первое место заняла Екатерина Борисова. Второе место у Сурэны Самдановой. Третьей стала Диана Преображенская.



У юношей 2004 года рождения и младше победу праздновал Владислав Добшинов. На втором месте оказался Вадим Васильченко. Третью ступень пьедестала занял Тамерлан Чындыгыр. Среди девушек 2004 года рождения и младше первенствовала Диана Преображенская. Второе место у Номины Дармаевой. Тройку призёров замкнула Лариса Бубеева.



Роман Сымбелов стал лучшим среди мальчиков 2009 года рождения и младше. Второго места удостоился Алдар Богданов. Обладателем «бронзы» был признан Алдар Тыхеев. У девочек 2009 года рождения и младше лидировала Амалия Хулугурова. Второй стала Арина Иргит. Третье место у Сойжин Базыржаповой.



В возрастной категории 2011 года рождения среди мальчиков победил Доржи Базаров. Ему немного уступил Кирилл Молоткин. Третье место занял Алдар Минжуров. У девочек 2011 года рождения опять выиграла Диана Преображенская. Валерия Слепцова сталай второй. Третье место было отдано Татьяне Имыхеловой.



Победу у ветеранов-мужчин завоевал Африкан Андреев. «Серебро» забрал Юрий Хагоев. На третьем месте Владимир Цыденов. У женщин-ветеранов победительницей была признана Лора Онхонова. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

