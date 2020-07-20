В Улан-Удэ почтили память погибшего 16 лет назад милиционера











По информации Росгвардии по Бурятии



Утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания. 16 лет назад сотрудник группы задержания управления вневедомственной охраны 22-летний сержант милиции Владимир Гомбоев погиб, выполняя свой служебный долг.Ночью 18 июля 2004 года после окончания дежурства, сдав табельное оружие, милиционеры группы задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой. По пути сотрудники заметили группу молодых людей, которые несли телевизор, компьютер, ковры. Понимая, что совершена кража, милиционеры решали задержать молодых людей. Однако преступники, бросив украденное, попытались скрыться.Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками.Младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения и, невзирая на обильную кровопотерю, попытался задержать преступников.От полученных ножевых ранений по пути в больницу милиционер скончался.Указом президента России сержант милиции Владимир Гомбоев был посмертно награжден орденом Мужества.