В Бурятии сохраняются требования к соблюдению масочного режима





Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.



Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы;



2. Соблюдайте безопасное расстояние.



Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.





Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.





Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания;



3. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски.



Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.



Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.



Прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.



Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта.



Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.



Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?



Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача.



Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфекции?



Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.



Каковы осложнения?



Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.



Что делать если в семье кто-то заболел гриппом/новой коронавирусной инфекцией?



Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.



Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.



Горячая линия минздрава Бурятии - 37-95-32 и 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 8-9021-69-35-40.



Согласно действующей редакции указа главы Бурятии №37 о дополнительных мерах по защите от ЧС, связанной с возникновением и распространением COVID-19 - для всех лиц, находящихся на территории республики, сохраняются требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок:1. во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси. На станциях и остановках всех видов транспорта;2. в помещениях, где оказывают услуги организации и предприниматели, деятельность которых не приостановлена;3. в зданиях органов власти и подведомственных им учреждений;4. на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, в аэропорту;5. при посещении иных общественных мест.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, для всех жителей и гостей республики документом установлена обязанность соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. За исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.- Глядя на то, что происходит в городе, в районах, складывается ощущение, что болезни нет. Это не так, вирус остаётся. Мы снимаем ограничения, идём навстречу, чтобы у вас была работа, чтобы у детей была возможность сдать ЕГЭ. Но что происходит на улице: никакого масочного режима, никакой социальной дистанции, дети играют сами по себе по 10-15 человек. Маски необходимо носить. Социальную дистанцию необходимо соблюдать, - призывал ранее жителей глава Бурятии Алексей Цыденов.На сегодня в Бурятии зарегистрирован 2341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 876 человек получают лечение. Чтобы не заболеть, жителям республики, организациям и предприятиям необходимо выполнять и обязательные правила профилактики коронавирусной инфекции.1. Часто мойте руки с мылом.Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.