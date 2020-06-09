Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
Летом прошлого года в селе Баянгол Закаменского района Бурятии были заселены два четырёхквартирных дома. В настоящее время молодые люди из числа бывших проживающих комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол» живут в отдельных квартирах под постоянным присмотром опекунов.
Сейчас ребята осваивают программу, целью которой является формирование знаний у подопечных о правилах и приёмах ухода за приусадебным участком.
В настоящее время подсобное хозяйство подопечных граждан активно развивается. На грядках высажены овощные культуры, такие как редис, морковь, петрушка, лук и т.д. В двух теплицах посажены помидоры и огурцы, высажен картофель. Идёт активная подготовка к высадке цветов в клумбы.
В ходе освоения программы подопечные легче усваивают элементарные основы ботаники и экологии. Обучение основным правилам работы на грядках, клумбах и огороде учит их аккуратности, и вырабатывает привычку содержать в порядке свой двор круглый год, легче происходит формирование трудовых навыков работы и развивается художественный вкус и творческие способности.
По словам подопечных, работа на собственном огороде с успехом заменяет занятия в спортивном зале, приносит массу удовольствия и пользы. Кроме того, выращенные на своём участке овощи отличаются по вкусовым качествам от купленных в магазине или на рынке, причём, конечно же, в лучшую сторону.
Проект «Социальная деревня» запущен министерством социальной защиты населения Бурятии в июне 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства. Он направлен на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ментальным нарушением в развитии. Работа по его реализации ведется с учётом методических рекомендаций по организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, утверждённых минтрудом России.
В Бурятии продолжает работу «Социальная деревня»
Общество, Фото:
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