В Бурятии построили «Социальную деревню»

Общество, Фото: пресс-служба Министерства социальной защиты населения РБ

Стартовал проект социализации и обеспечения жильём детей с ментальным нарушением в развитии



В Закаменском районе Бурятии стартовал новый проект – «Социальная деревня». Он направлен на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ментальным нарушением в развитии. Для этих целей в селе Баянгол построены 8 благоустроенных квартир на сумму около 5 млн. 750 тысяч рублей из бюджетных средств.



Технология нового проекта предполагает создание площадки для социализации людей с лёгкой или умеренной умственной отсталостью из числа детей-сирот с условиями максимально приближёнными к домашним. Будущие жильцы социальной деревни с помощью специалистов прошли обучение самообслуживанию – от гигиенических процедур, уборки помещений, уходу за вещами, приготовлению пищи, до планирования собственного бюджета, в том числе совершению покупок, осуществлению коммунальных и других платежей.



Также они обучались социально-коммуникативной деятельности: выстраиванию межличностных отношений, ориентации в социальном пространстве, соблюдению общепринятых норм и правил в процессе социальной и бытовой деятельности. Им показали как организовать свой досуг, принимать гостей и ходить в гости, посещать культурные мероприятия.



Для того чтобы процесс социализации и самореализации проходил успешно, предусмотрено совместное проживание с опекунами, которые призваны помочь ребятам. В настоящее время практика сопровождаемого проживания внедряется в Бурятии, в том числе в рамках системы долговременного ухода за гражданами с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства социальной защиты населения.

