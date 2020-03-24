За неуплату алиментов улан-удэнца отправили в колонию

Сумма задолженности составила 238 тысяч рублей



В Бурятии 33-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, приговорён к реальному сроку лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.



Несколько лет назад мужчину лишили родительских прав и обязали к выплате алиментов в размере ½ прожиточного минимума для детей в республике с учётом индексации.



Однако, должник не работал и не платил алименты. В результате у родителя образовалась крупная алиментная задолженность в размере 238 тысяч рублей.



Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.



- В последующем, в связи с тем, что меры административного воздействия не оказали на должника должного воздействия, органами дознания службы было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.





Приговором суда мужчину признали виновным и по совокупности преступлений путём частичного сложения не отбытой части наказания по предыдущему приговору за кражу, окончательно назначили один год два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

