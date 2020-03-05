Уроженка Бурятии победила на всероссийском конкурс среди осуждённых

В Томской воспитательной колонии № 2 для осуждённых подростков работают предметные факультативы и редакция кабельного телевидения, спортивные секции, хореографические и вокальные студии, мастер-классы и кружки по рукоделию. Навыки, приобретённые под руководством воспитателей и мастеров производственного обучения, пригодятся подросткам в дальнейшей жизни, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Томской области.





В канун Международного женского дня во ФСИН России состоялось подведение итогов первого Всероссийского конкурса среди осуждённых «А ну-ка, девушки!».18-летняя воспитанница Томской воспитательной колонии №2, исполнив сольный танец «Всадница», победила в номинации «Творчество». Вчера она вместе с другими финалистами участвовала в видеоконференции, которую открыли заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев и начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.- Женщины, даже находясь в условиях изоляции, остаются женщинами. И как никто другой, они нуждаются в поддержке и раскрытии лучших своих качеств. Обращая на это во внимание, ФСИН России принимает меры по обеспечению их полезной занятости и развитию творческих способностей, - сказал Валерий Бояринев.Осуждённые женщины из 47 российских регионов, финалистки в 5 номинациях «Визитная карточка», «Творчество», «Страна», «Модный показ», «Хозяюшка», в режиме on-line исполняли в клубах учреждений подготовленные художественные номера.Трансляцию смотрели почётные гости - депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, президент региональной общественной организации по поддержке женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса «Интернациональный союз женщин» Альфия Амирова.В региональных этапах конкурса участвовали 960 осуждённых женщин разного возраста из 73 территориальных органов ведомства. Томскую область достойно представила уроженка Бурятии, лучшая учащаяся средней школы и профессионального образовательного учреждения № 286, победительница ведомственного конкурса «Мисс ТВК-2 - 2019», участница в составе российской сборной шахматного on-line турнира с Белоруссией и корреспондент студии кабельного телевидения ТВК-2.Находясь в колонии, Валерия получила три профессии - швея, маляр и работник зеленого хозяйства. К всероссийскому конкурсу она готовилась с заведующей клубом Светланой Глазковой. Она вместе с руководством управления и учреждения пришла поддержать свою воспитанницу.