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Уроженка Бурятии победила на всероссийском конкурс среди осуждённых

Уроженка Бурятии победила на всероссийском конкурс среди осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН
Она выиграла в номинации «Творчество»

В канун Международного женского дня во ФСИН России состоялось подведение итогов первого Всероссийского конкурса среди осуждённых «А ну-ка, девушки!».

18-летняя воспитанница Томской воспитательной колонии №2, исполнив сольный танец «Всадница», победила в номинации «Творчество». Вчера она вместе с другими финалистами участвовала в видеоконференции, которую открыли заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев и начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

- Женщины, даже находясь в условиях изоляции, остаются женщинами. И как никто другой, они нуждаются в поддержке и раскрытии лучших своих качеств. Обращая на это во внимание, ФСИН России принимает меры по обеспечению их полезной занятости и развитию творческих способностей, - сказал Валерий Бояринев.

Осуждённые женщины из 47 российских регионов, финалистки в 5 номинациях «Визитная карточка», «Творчество», «Страна», «Модный показ», «Хозяюшка», в режиме on-line исполняли в клубах учреждений подготовленные художественные номера.

Трансляцию смотрели почётные гости - депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, президент региональной общественной организации по поддержке женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса «Интернациональный союз женщин» Альфия Амирова.

В региональных этапах конкурса участвовали 960 осуждённых женщин разного возраста из 73 территориальных органов ведомства. Томскую область достойно представила уроженка Бурятии, лучшая учащаяся средней школы и профессионального образовательного учреждения № 286, победительница ведомственного конкурса «Мисс ТВК-2 - 2019», участница в составе российской сборной шахматного on-line турнира с Белоруссией и корреспондент студии кабельного телевидения ТВК-2.

Находясь в колонии, Валерия получила три профессии - швея, маляр и работник зеленого хозяйства. К всероссийскому конкурсу она готовилась с заведующей клубом Светланой Глазковой. Она вместе с руководством управления и учреждения пришла поддержать свою воспитанницу.

В Томской воспитательной колонии № 2 для осуждённых подростков работают предметные факультативы и редакция кабельного телевидения, спортивные секции, хореографические и вокальные студии, мастер-классы и кружки по рукоделию. Навыки, приобретённые под руководством воспитателей и мастеров производственного обучения, пригодятся подросткам в дальнейшей жизни, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Томской области.

УФСИН
 
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