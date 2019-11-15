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В Улан-Удэ улица, путепроводы и дворец творчества станут фиолетовыми

В Улан-Удэ улица, путепроводы и дворец творчества станут фиолетовыми
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычную акцию устроят по случаю Всемирного Дня недоношенных детей

17 ноября по всей России пройдут мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. В этом году к акции #мненефиолетово благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» присоединились 33 региона страны, в том числе Бурятия.

Вечером 17 ноября в Улан-Удэ включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак солидарности с семьями недоношенных. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

В акции примут участие:
• Ул. Борсоева, на участке от д.АЗС «БРК» до Селенгинского моста
• Путепровод по пр. 50-лет Октября – ул.Борсоева
• Путепровод по улице Коммунистическая – пр. Победы
• Городской дворец детского и юношеского творчества, ул.Бабушкина 2

Организаторы приглашают делиться в соцсетях фотографиями подсвеченных объектов с хештегом #мненефиолетово.

- От рождения недоношенного ребёнка, к сожалению, не застрахована ни одна семья. Это почти всегда происходит неожиданно. Многие родители после родов уходят в тяжелую депрессию: они не знают, выживет ли ребёнок, будет он здоров или станет инвалидом. Им очень страшно. Поэтому мы стараемся максимально поддержать, дать всю нужную информацию о выхаживании, если нужно – помогаем оборудованием, контактами клиник. Акция #мненефиолетово помогает семьям почувствовать, что они не одни, – комментирует учредитель и директор фонда «Право на чудо» Наталья Зоткина.

Ежегодно в России 100 тысяч детей рождается раньше срока – до окончания 37 недели беременности. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смертности.

В 2019 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорождённых пациентах всемирный день недоношенных детей поддержат более 200 стран мира, привлекая внимание к проблеме свыше 2,5 млрд. человек.

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в 2015 году создала Наталья Зоткина – мама недоношенного ребёнка. Миссия фонда – сохранение качества жизни детей, родившихся раньше срока, и их семей.

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