В Улан-Удэ состоится празднование гуннского нового года
14 октября в Улан-Удэ по древним традициям отметят гуннский Новый год. По этому исчислению наступит уже 2842 год, за точку отсчёта взят первый поход гуннов в Ханьское государство.
Гуннский новый год в Бурятии празднуют последние несколько лет. Таким образом планируется возродить интерес жителей Бурятии к истории гуннского периода в регионе.
Празднование состоится в Этнографическом музее народов Забайкалья. Президент Фонда гуннского наследия Бурятии Олег Булутов сообщил, что к примеру, здесь будет проводиться конкурс багатуров - поднятие на ладони большого камня от земли. Также запланировано удержанию бревна на руках, облом пальцами кончика стрелы, поднятие метательных камней. Помимо этого, участники понесут на расстояние штурмовой мешок весом в 90 кг.
В 2017 году в день празднования гуннского нового года на Гуннском городище в Иволгинском районе Бурятии провели обряд поклонения предкам. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ отметят 2842 год
Общество, Фото:
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