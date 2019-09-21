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В Бурятию вернулось тепло

В Бурятию вернулось тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +24

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с.

Температура днём +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём ожидается +22,+24. 
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