В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»

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Сегодня ночью с завода в Санкт-Петербурге вышел второй трамвай «Львёнок» для Улан-Удэ.- Через неделю будет в Улан-Удэ. Остальные 13 вагонов поставят до конца года, - сообщил в Facebook мэр Игорь Шутенков.