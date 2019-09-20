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В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»

В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»
Общество, 
Второй инновационный трамвай отправился в Улан-Удэ ночью

Сегодня ночью с завода в Санкт-Петербурге вышел второй трамвай «Львёнок» для Улан-Удэ.

- Через неделю будет в Улан-Удэ. Остальные 13 вагонов поставят до конца года, - сообщил в Facebook мэр Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый инновационный трамвай 71-911ЕМ «Львёнок» вышел на линию в Улан-Удэ в начале сентября. Его презентовали с большой торжественностью, не скупясь на похвальбы, вроде «навороченный, как Мерседес».




трамвай общественный транспорт
 
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