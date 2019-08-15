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Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки

Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Общество, 
7 сентября город отпразднует свой 353-й день рождения

С Днём города жителей и гостей столицы Бурятии приедут поздравить артисты из Африки. Вечером 7 сентября на площади Советов зрители окунутся в жаркое лето вместе с африканским коллективом во главе с певицей Лорной. Они исполнят лучшие мировые хиты.

В настоящее время коллектив находится в Абакане, откуда они и передали горячий привет улан-удэнцам.



Главная звезда коллектива Лорна – артистка, музыкант, композитор, жемчужина поп-сцены «чёрного» континента. Родилась она 3 августа 1995 года в Браззавиле, столице республики Конго, находящейся в центральной Африке. 

Певица принимает участие во многих национальных и международных мероприятиях, представляя свои авторские песни под руководством продюсерского центра «Doummoussion». Сейчас Лорна работает с продюсерской компанией «Denide» над своим первым альбомом. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.


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