Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки

Главная звезда коллектива Лорна – артистка, музыкант, композитор, жемчужина поп-сцены «чёрного» континента. Родилась она 3 августа 1995 года в Браззавиле, столице республики Конго, находящейся в центральной Африке.











Певица принимает участие во многих национальных и международных мероприятиях, представляя свои авторские песни под руководством продюсерского центра «Doummoussion». Сейчас Лорна работает с продюсерской компанией «Denide» над своим первым альбомом. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.

С Днём города жителей и гостей столицы Бурятии приедут поздравить артисты из Африки. Вечером 7 сентября на площади Советов зрители окунутся в жаркое лето вместе с африканским коллективом во главе с певицей Лорной. Они исполнят лучшие мировые хиты.В настоящее время коллектив находится в Абакане, откуда они и передали горячий привет улан-удэнцам.