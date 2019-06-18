Самцы дерутся друг с другом
В июне у медведей «свадебный» период. Самцы разыскивают самок по следам и запаху, активно перемещаясь по тропам, иногда на расстояние более 10-15 км.
- Нам удалось в течение суток на одной тропе сфотографировать четырёх медведей и услышать рёв дерущихся соперников, - сообщил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморья» Геннадий Янкус.
Научные сотрудники ежегодно выполняют работу по учёту количеству медведей. Исследователи поясняют, что численность медведя в заповедных лесах в Бурятии на некоторых участках выше оптимальной.
- Медведь занимает значимую экологическую нишу в таёжных экосистемах, в том числе ввиду своих размеров и всеядности. Питается он не только кедровыми орешками, ягодами, травой, но и бурундуками, яйцами птиц и птенцами, муравьями и даже лосями и изюбрями. Известны многочисленные факты выслеживания им стельных лосих и оленух с целью добычи новорождённых телят. Такое хищничество, безусловно, снижает численность копытных животных, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
«Байкал-Daily» представлял яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко из «Заповедного Подлеморья» во время учёта численности медведей. Хозяева тайги в это время выходят на берег Байкала, чтобы полакомиться ручейником.
У медведей в Бурятии начались «свадьбы»
Общество, Фото:
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