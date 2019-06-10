Июнь в нацпарке в Бурятии: багульник, медведи, белая радуга

— Никогда не думал, что по берегам Чивыркуйского залива обитает столько медведей! – поделился Сергей Тарасенко. – Конечно, я предполагал, что где-то далеко в тайге они есть, но чтобы вот так рядом... Первый медведь нам повстречался ещё по дороге на кордон Монахово — он перебегал дорогу. Медведицу с двумя медвежатами мы видели даже на острове! Видимо, они перешли туда по льду ещё весной. Но как они вернутся назад на берег? Ведь на острове довольно сложно найти еду. Инспекторы говорят, что переплывут. Ведь медведи отличные пловцы. Меня также поразило, с какой лёгкостью они забираются вверх по почти отвесным склонам. Пересекая вход в Чивыркуйский залив, мы попали в густой туман и стали свидетелями довольно редкого явления — белой (туманной) радуги.



Кроме этого, в Забайкальском национальном парке завершена подготовка к туристическому сезону. Обустроены и отремонтированы кемпинги, заготовлены дрова.







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Начало лета на Байкале — период размножения ручейника (липочана), когда из личинок выходят бабочки и покрывают плотной чёрной массой прибрежные камни. Как раз в это время медведи спускаются к побережью полакомиться этими насекомыми.Фотокорреспонденту «Байкал-Daily» Сергею Тарасенко удалось снять медвежью трапезу во время рейда по учёту медведей с инспекторами «Заповедного Подлеморья». Наблюдение велось с небольшого катера и моторной лодки на рассвете.