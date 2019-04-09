Эксперт о нормативах стоков в Байкал: Правильно предложение о корректировке, а не ослаблении

Предложение изменить приказ №63 минприроды прокомментировал заместитель главного инженера «Мосводоканала» Сергей Стрельцов



Московский эксперт выразил своё мнение относительно нашумевшей в медиапростанстве инициативы внесения корректировок в приказ №63 Минприроды, который регулирует требования к очистке стоков, попадающих в Байкал.



- Первое, я бы заострил внимание на том, что надо говорить не об ослаблении норм 63 приказа, а о некотором приведении в соответствие данных предельно допустимых концентраций этого приказа к тем наилучшим доступным технологиям, которые в принципе в мире сегодня существуют. Если говорить о том, что – давайте ничего не делать, а выполнять 63 приказ, то я как практик могу вам сказать, что в ближайшее десятилетие вряд ли появятся технологии, которые будут доступны при выполнении подобной ПДК. В ведь Байкал, это жемчужина не только России, Бурятии, но и мировая жемчужина, - заявил он на пресс-конференции.



Большинство очистных сооружений в Бурятии были построены в 70-80-е годы прошлого века, и соответстовали требованиям ПДК Советского Союза.



- Поэтому был создан норматив для водоемов рыбохозяйственного назначения, он действует по всей России на сегодняшний день. Те требования, которые выдвигаются при корректировке приказа №63 – они во многом строже даже этого норматива, хотя многие коллеги в России тоже считают его спорным. Тоже считают его достаточно жестким. В мире, вообще, собственно говоря, нет подобных нормативов и в Европе тоже вода в десятки раз очищается хуже, чем в России, утверждает эксперт.



По его мнению, корректировка 63 приказа направлена на то, чтобы выполнять нормативы, как и реконструкция очистных сооружений направлена на то, чтобы выполнять нормативы.



-Я присоединяюсь к коллегам и считаю правильным предложения о корректировке приказа, а не ослаблении. Потому что эти нормы, которые сейчас уже предлагаются, во многом превосходят данные ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. И подобные предложения - действительно, существуют технологии, которые и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономической целесообразности – достижимы, - подытожил Стрельцов.

