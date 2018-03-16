В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге реализована участковая скорость на уровне 44,1 км/час. Рост за последние 5 лет составил 6,8%



Одним из основных мероприятий в этом направлении является выполнение ремонтно-путевых работ, которые позволили повысить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.



Протяженность железнодорожных путей со скоростью следования до 90 км/час увеличилась почти на 34 км, протяженность участков путей со скоростью следования 60 км/час сократилась на 20,5 км.



Напомним, что согласно разработанной программе мероприятий на ВСЖД в период 2018-2020 гг. общий объем путевых работ составит около 1500 км, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Читают сейчас

Банк спермы планируют создать в Забайкалье Общество, Банк спермы планируют создать в Забайкальском крае к концу 2018 года, сообщила в интервью ИА «Чита.Ру» главный внештатный акушер-гинеколог краевого министерства здравоохранения Валентина Лига

Учёные исследовали «сибирский характер» Общество, Коллективное представление о сибиряках изучают новосибирские социологи

На Байкале исчезают растения из-за сбора трав для фитотерапии Общество, Новое издание Красной книги Иркутской области выйдет в 2020 году. Возможно, она пополнится исчезающими видами флоры и фауны, какими – сейчас определяют учёные

Плюсовые температуры придут в Восточную Сибирь Общество, Столбик термометра в регионах Восточной Сибири в предстоящие выходные будет показывать положительные температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра

На ВСЖД растёт скорость движения поездов Общество, В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге реализована участковая скорость на уровне 44,1 км/час. Рост за последние 5 лет составил 6,8%