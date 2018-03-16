В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге реализована участковая скорость на уровне 44,1 км/час. Рост за последние 5 лет составил 6,8%
Одним из основных мероприятий в этом направлении является выполнение ремонтно-путевых работ, которые позволили повысить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.
Протяженность железнодорожных путей со скоростью следования до 90 км/час увеличилась почти на 34 км, протяженность участков путей со скоростью следования 60 км/час сократилась на 20,5 км.
Напомним, что согласно разработанной программе мероприятий на ВСЖД в период 2018-2020 гг. общий объем путевых работ составит около 1500 км, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На ВСЖД растёт скорость движения поездов
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