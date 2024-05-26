«На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад», - сообщают активисты
В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на детские площадки по улице Магистральная в Улан-Удэ. Общественники рассказали, что площадки старые и уже разваливаются.
- В Улан-Удэ под детьми разваливаются площадки, на которых 40 лет назад играли ещё их родители. На детской площадке по ул. Магистральная ужасно скрипят качели. С горки, вспоминает наша взрослая собеседница, она сама в детстве каталась, так её и не заменили с тех пор. Рядом площадка, на которой реки-озёра разливаются каждый дождь – сточная труба выходит как раз на её территорию. На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад, - сообщают в региональном отделении Народного фронта.
Общественники просят ответственных поправить площадки. «Только без порочной практики демонтажа – нужны ремонтные работы», - заключили они.
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
Общество, Фото:
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