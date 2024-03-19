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Бурятия получит свыше 51 млн рублей на «старшее поколение»

Бурятия получит свыше 51 млн рублей на «старшее поколение»
Общество,  Фото:pixabay.com
Они пойдут на обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому

Более 4,2 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на комплексное социальное и медицинское обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. Бурятия из этих средств получит 51,2 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства выделены из резервного фонда кабмина.

Всего в федеральном бюджете в 2024 году на оказание помощи инвалидам и пожилым гражданам предусмотрено около 12 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 173 тысячам человек в 88 регионах.

- Речь идёт о тех, кому из за возраста или ограничений по здоровью трудно самостоятельно справляться, например, с организацией быта, питания или гигиены, и такую заботу им должны предоставлять специалисты патронажных служб, которые в том числе обучают членов семьи, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В Улан-Удэ социальным сопровождением на дому занимаются специалисты комплексного центра «Доверие», где с 2020 года внедряется система долговременного ухода. В общей сложности в 2024 году на 8 пилотных территориях работают 166 сиделок – помощников по уходу, которые обслуживают 281 пожилого человека и инвалида.

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