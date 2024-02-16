То же коснётся родителей погибших военнослужащих
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова инвалидам боевых действий в Афганистане и родителям военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Им будет перечислена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Постановление об этом подписано руководителем республики 14 февраля 2024 года за №73.
- В настоящее время в республике проживает 16 инвалидов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, 12 родителей военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий. Эта дополнительная мера социальной поддержки будет осуществлена за счёт республиканского бюджета, - пояснила министр социальной защиты населения региона Татьяна Быкова.
В Бурятии инвалидам-«афганцам» перечислят единовременную денежную выплату
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