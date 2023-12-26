Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения

Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга



В преддверии новогодних праздников специалисты городской поликлиники №6 города Улан-Удэ напоминают о необходимости беречь своё здоровье и здоровье своих близких.



По словам медиков, после приёма даже таких небольших доз алкоголя, как 10-40 грамм (кружка пива, бокал вина или стопка водки), уже наблюдается понижение критической оценки своих возможностей, появляется излишняя самоуверенность, нарушаются тонкие двигательно-координационные навыки. Как следствие – аварийные происшествия.



Увы, но статистика показывает, что:

– 85% преступлений совершается людьми пьяными;

– свыше 90% хулиганских поступков совершается пьяными;

– 70% убийц – пьяные;

– 45% несчастных случаев на производстве связаны с пьянством;

– у выпившего человека на 17% (одну шестую) снижается производительность труда;

– среди погибших от несчастных случаев преобладают люди сравнительно молодого возраста, преимущественно мужчины, смертность которых от несчастных случаев в этом возрасте в шесть раз выше смертности женщин.



Если 20% всех бытовых травм, происходящих дома, регистрируются у пьяных, то это наиболее тяжёлые травмы: переломы костей, травмы головы, сопровождающиеся ушибами и сотрясением мозга, и другими тяжёлыми повреждениями.



Более половины получивших травмы и увечья, а также погибших в результате транспортных происшествий (как водителей, так и пешеходов) находились в состоянии опьянения.



- Связь между травматизмом и потреблением спиртных напитков - самая прямая, ведь риск падения пьяного человека увеличивается в 16 раз, получения ожога – в 20 раз, - напомнили специалисты поликлиник №6.



