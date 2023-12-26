26 декабря

25 декабря

Популярное

Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения

Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
Общество,  Фото:pixabay.com
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга

В преддверии новогодних праздников специалисты городской поликлиники №6 города Улан-Удэ напоминают о необходимости беречь своё здоровье и здоровье своих близких.

По словам медиков, после приёма даже таких небольших доз алкоголя, как 10-40 грамм (кружка пива, бокал вина или стопка водки), уже наблюдается понижение критической оценки своих возможностей, появляется излишняя самоуверенность, нарушаются тонкие двигательно-координационные навыки. Как следствие – аварийные происшествия.

Увы, но статистика показывает, что:
– 85% преступлений совершается людьми пьяными;
– свыше 90% хулиганских поступков совершается пьяными;
– 70% убийц – пьяные;
– 45% несчастных случаев на производстве связаны с пьянством;
– у выпившего человека на 17% (одну шестую) снижается производительность труда;
– среди погибших от несчастных случаев преобладают люди сравнительно молодого возраста, преимущественно мужчины, смертность которых от несчастных случаев в этом возрасте в шесть раз выше смертности женщин.

Если 20% всех бытовых травм, происходящих дома, регистрируются у пьяных, то это наиболее тяжёлые травмы: переломы костей, травмы головы, сопровождающиеся ушибами и сотрясением мозга, и другими тяжёлыми повреждениями.

Более половины получивших травмы и увечья, а также погибших в результате транспортных происшествий (как водителей, так и пешеходов) находились в состоянии опьянения.

- Связь между травматизмом и потреблением спиртных напитков - самая прямая, ведь риск падения пьяного человека увеличивается в 16 раз, получения ожога – в 20 раз, - напомнили специалисты поликлиник №6.

поликлиника №6 профилактика Улан-Удэ здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Общество, 26.12.2023
 «Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
Общество, 26.12.2023
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Улан-удэнцы обнаружили опасный «сюрприз» в ледовом городке
Общество, 26.12.2023
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени
В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе
В Бурятии жители села пожаловались на дикий холод в школе
Общество, 26.12.2023
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку
В Бурятии сельчан обеспокоил перенос школьных ёлок в ДК
В Бурятии сельчан обеспокоил перенос школьных ёлок в ДК
Общество, 26.12.2023
Праздничные мероприятия больше не могут проводить в актовом зале
В центре Улан-Удэ установили светящиеся деревья
В центре Улан-Удэ установили светящиеся деревья
Общество, 26.12.2023
Для украшения использованы новые гирлянды 
«Кубок города Улан-Удэ» разыграют по новой схеме
«Кубок города Улан-Удэ» разыграют по новой схеме
Общество, 26.12.2023
В этом году за него борются 20 команд
Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль имени Распутина
Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль имени Распутина
Общество, 26.12.2023
Мероприятие состоится во второй половине марта следующего года
Казачьему ансамблю из Улан-Удэ присвоено звание «Заслуженного»
Казачьему ансамблю из Улан-Удэ присвоено звание «Заслуженного»
Общество, 25.12.2023
Приказ об этом подписан министерством культуры РФ
В Бурятии объявлены победители конкурса «Шэнэ жэлэй амаршалга»
В Бурятии объявлены победители конкурса «Шэнэ жэлэй амаршалга»
Общество, 25.12.2023
Победителей наградят новогодними призами
НОЦ «Байкал» выберет лучшие дипломные работы студентов
НОЦ «Байкал» выберет лучшие дипломные работы студентов
Общество, 25.12.2023
Победителям может быть присуждена именная стипендия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^