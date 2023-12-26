Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
В преддверии новогодних праздников специалисты городской поликлиники №6 города Улан-Удэ напоминают о необходимости беречь своё здоровье и здоровье своих близких.
По словам медиков, после приёма даже таких небольших доз алкоголя, как 10-40 грамм (кружка пива, бокал вина или стопка водки), уже наблюдается понижение критической оценки своих возможностей, появляется излишняя самоуверенность, нарушаются тонкие двигательно-координационные навыки. Как следствие – аварийные происшествия.
Увы, но статистика показывает, что:
– 85% преступлений совершается людьми пьяными;
– свыше 90% хулиганских поступков совершается пьяными;
– 70% убийц – пьяные;
– 45% несчастных случаев на производстве связаны с пьянством;
– у выпившего человека на 17% (одну шестую) снижается производительность труда;
– среди погибших от несчастных случаев преобладают люди сравнительно молодого возраста, преимущественно мужчины, смертность которых от несчастных случаев в этом возрасте в шесть раз выше смертности женщин.
Если 20% всех бытовых травм, происходящих дома, регистрируются у пьяных, то это наиболее тяжёлые травмы: переломы костей, травмы головы, сопровождающиеся ушибами и сотрясением мозга, и другими тяжёлыми повреждениями.
Более половины получивших травмы и увечья, а также погибших в результате транспортных происшествий (как водителей, так и пешеходов) находились в состоянии опьянения.
- Связь между травматизмом и потреблением спиртных напитков - самая прямая, ведь риск падения пьяного человека увеличивается в 16 раз, получения ожога – в 20 раз, - напомнили специалисты поликлиник №6.
Медики Улан-Удэ напомнили об опасности алкогольного опьянения
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