В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики

Правительство Монголии выдвинуло четыре основные цели денежно-кредитной политики на 2025 год. В частности, основное внимание будет уделено созданию благоприятной правовой базы для увеличения иностранных инвестиций в банковский сектор, укреплению системы управления рисками в банках, внедрению методов мониторинга и оценки, а также созданию устойчивого «зелёного» финансирования сектора.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики правительства директор отдела оценки рисков управления структурных изменений и политики банка Г. Борхуу отметил, что Монголия готовится к оценке реализации и эффективности системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также стремится перейти к самооценочным методам.- Поставлена цель поддерживать уровень инфляции на уровне 6 % с дальнейшим снижением до 5 % в рамках денежно-кредитной политики. До пандемии процентные ставки по кредитам составляли 12-13 %, однако после пандемии коронавируса Центральный банк изменил свою денежно-кредитную политику из-за ухудшения геополитической ситуации. В 2020 году процентная ставка, которая составляла 6 %, достигла 13 %, а затем вернулась к 11 %. Несмотря на восстановление экономики, обеспечение её стабильности станет серьёзным вызовом. В связи с этим были разработаны основные направления государственной денежно-кредитной политики и финансового регулирования. За последние два года бюджетные доходы превысили ожидания, - добавил директор управления денежно-кредитной политики Центрального банка Монголии Б. Баярдаваа.Напомним, что ранее заместитель председателя правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан предложил банкам из России открыть свои филиалы в Монголии и инвестировать в банковский сектор страны. Об этом он заявил во время многоотраслевой бизнес-миссии «Made in Russia», которая проходила в Улан-Баторе.- Из-за трудностей с платежами между нашими странами создали совместную рабочую группу. Она разрабатывает разные варианты решения проблемы. Банки РФ могут открыть филиал в Монголии, наше правительство открыто для этого. Президент «Монголбанка» вскоре встретится с президентом Центрального банка РФ по этому вопросу, - заявил монгольский вице-премьер.