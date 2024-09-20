20 сентября

Популярное

В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики

В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В банковский сектор собираются привлечь иностранные инвестиции и банки

Правительство Монголии выдвинуло четыре основные цели денежно-кредитной политики на 2025 год. В частности, основное внимание будет уделено созданию благоприятной правовой базы для увеличения иностранных инвестиций в банковский сектор, укреплению системы управления рисками в банках, внедрению методов мониторинга и оценки, а также созданию устойчивого «зелёного» финансирования сектора.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в ходе обсуждения основных направлений денежно-кредитной политики правительства директор отдела оценки рисков управления структурных изменений и политики банка Г. Борхуу отметил, что Монголия готовится к оценке реализации и эффективности системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также стремится перейти к самооценочным методам.

- Поставлена цель поддерживать уровень инфляции на уровне 6 % с дальнейшим снижением до 5 % в рамках денежно-кредитной политики. До пандемии процентные ставки по кредитам составляли 12-13 %, однако после пандемии коронавируса Центральный банк изменил свою денежно-кредитную политику из-за ухудшения геополитической ситуации. В 2020 году процентная ставка, которая составляла 6 %, достигла 13 %, а затем вернулась к 11 %. Несмотря на восстановление экономики, обеспечение её стабильности станет серьёзным вызовом. В связи с этим были разработаны основные направления государственной денежно-кредитной политики и финансового регулирования. За последние два года бюджетные доходы превысили ожидания, - добавил директор управления денежно-кредитной политики Центрального банка Монголии Б. Баярдаваа.

Напомним, что ранее заместитель председателя правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан предложил банкам из России открыть свои филиалы в Монголии и инвестировать в банковский сектор страны. Об этом он заявил во время многоотраслевой бизнес-миссии «Made in Russia», которая проходила в Улан-Баторе.

- Из-за трудностей с платежами между нашими странами создали совместную рабочую группу. Она разрабатывает разные варианты решения проблемы. Банки РФ могут открыть филиал в Монголии, наше правительство открыто для этого. Президент «Монголбанка» вскоре встретится с президентом Центрального банка РФ по этому вопросу, - заявил монгольский вице-премьер.

Монголия банки финансы экономика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики
В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики
Экономика, 20.09.2024
В банковский сектор собираются привлечь иностранные инвестиции и банки
Глава Бурятии обсудил проекты в сфере туризма
Глава Бурятии обсудил проекты в сфере туризма
Экономика, 20.09.2024
Российский инвестор рассматривает возможность развития двух турпроектов на берегах Байкала
Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Экономика, 19.09.2024
Также в Поднебесную экспортируют рапсовый жмых
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
Экономика, 17.09.2024
На объекте стартовали подготовительные работы
В Бурятии убирают рапс
В Бурятии убирают рапс
Экономика, 17.09.2024
Урожай 2024 года готов принять первый бурятский масличный завод полного цикла
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
Экономика, 16.09.2024
Также контроль прошли кошечки, собачки и лошади
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
Экономика, 16.09.2024
Непродовольственные товары в республике за год подорожали почти на 8%
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
Экономика, 16.09.2024
При этом жители всё чаще отдают предпочтение дорогим моделям на заказ
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика, 11.09.2024
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, 10.09.2024
Соседняя Иркутская область, тем временем, заняла 13 строчку в рейтинге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^