В Улан-Удэ организуют боевой «марафон»

21 сентября в столице Бурятии впервые пройдёт «Боевой марафон». По словам организаторов, это испытание не для слабых духом и телом, это испытание для настоящих бойцов. Спортивное мероприятие проведут в спортклубе «Чёрный пояс».Участие в марафоне примут более 100 бойцов киокусинкай. Каждый участник марафона в течение нескольких часов проведёт на татами минимум 50 боёв, а кто-то возможно и больше.Каждый прошедший марафон получит памятную медаль и сертификат с указанием количества боёв. Об этом сообщает федерация Кёкусин-кан каратэ-до России.