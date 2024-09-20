В Улан-Удэ организуют боевой «марафон»

Участие примут более 100 бойцов
21 сентября в столице Бурятии впервые пройдёт «Боевой марафон». По словам организаторов, это испытание не для слабых духом и телом, это испытание для настоящих бойцов. Спортивное мероприятие проведут в спортклубе «Чёрный пояс».
Участие в марафоне примут более 100 бойцов киокусинкай. Каждый участник марафона в течение нескольких часов проведёт на татами минимум 50 боёв, а кто-то возможно и больше.
Каждый прошедший марафон получит памятную медаль и сертификат с указанием количества боёв. Об этом сообщает федерация Кёкусин-кан каратэ-до России.
Возрастное ограничение: 6+.
Участие примут более 100 бойцов
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