В Улан-Удэ стало больше федеральных инновационных площадок

Стали известны итоги конкурса на присуждение статуса федеральной инновационной площадки (ФИП), который проводил всероссийский центр художественного творчества (ВЦХТ). По итогам конкурса статус присвоен дому творчества Советского района города Улан-Удэ.Для участия, каждый конкурсант представил свой проект.- Тема нашего проекта: «Трудовое воспитание детей в системе дополнительного образования Улан-Удэ». Трудовое воспитание детей в условиях дополнительного образования осуществляется эффективнее, если в его основе лежит обучение традиционным ремёслам народов Бурятии; выстроена эффективная система профессиональной ориентации детей и подростков в системе дополнительного образования. Ориентируясь на эти факторы, мы будет выстраивать работу нашего учреждения образования. Благодаря победе, научно-методическую поддержку нам окажут эксперты всероссийского центра развития художественного творчества, - отметила Ирина Басхаева, директор дома творчества Советского района.Все ФИП продолжат реализацию инновационных проектов и разработок по направлению «Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования детей» вместе с командой ВЦХТ.Отметим, 2023 году только 29 образовательных организаций из разных регионов России стали федеральными инновационными площадками. В их числе был и центр «Эдельвейс» с этнокультурной темой, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.