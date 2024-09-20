20 сентября

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В Прибайкалье засняли жизнь медведей

В Прибайкалье засняли жизнь медведей
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Некоторым из косолапых не понравилось, что их снимают

Медвежьи истории засняли у кордона Малышкино в Большереченском лесничестве Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Государственные инспекторы собрали информацию с фотоловушек, которые работали практически всё лето.

Как сообщили в «Заповедном Прибайкалье», на кадрах отметились разные звери. Однако одними из самых эмоциональных героев видео оказались несколько медведей. Они отдыхают, оставляют «заметки» для своих собратьев, выгуливают потомство, чешут спинку и… пытаются избавиться от фотоловушки! Гаджет едва выдержал натиск медвежьих когтей и зубов. 

Иркутская область фотоловушка национальный парк дикие животные медведи

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