20 сентября

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Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет

Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо.24/7"
У Ларисы Алексеевны Шевцовой 11 внуков и 5 правнуков

Жительнице Бурятии Ларисе Алексеевне Шевцовой исполнилось 90 лет. Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

Лариса Алексеевна родилась 20 сентября 1934 года. Воспитывалась у мамы одна. Отец погиб на фронте в боях за Москву.

Когда Лариса Алексеевна училась в старших классах, её мама Анна Алексеевна получила травму. Маленькой, скромной Ларисе пришлось перейти из общеобразовательной школы в вечернюю и выйти на работу в Кяхтинский аймачный финансовый отдел секретарём-машинисткой. Так началась её трудовая деятельность.

После она устроилась на должность секретаря-машинистки в прокуратуру Кяхтинского аймака, где проработала 20 лет. По семейным обстоятельствам ей пришлось оставить эту работу.

В 1983 году Лариса Алексеевна устроилась оператором АЗС, откуда ушла на заслуженный отдых в 1993 году.

За время своей трудовой деятельности Лариса Алексеевна отмечена руководством множеством грамот и благодарностей.

В браке с Василием Гавриловичем Урусовым прожили 30 долгих и счастливых лет. В 1996 году Василий Гаврилович ушёл из жизни.

Они вырастили и воспитали 5 детей. Сейчас у Ларисы Алексеевны 11 внуков, 5 правнуков. Живёт в Кяхте.

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