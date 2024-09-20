Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет

Жительнице Бурятии Ларисе Алексеевне Шевцовой исполнилось 90 лет. Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на отдел социальной защиты населения по Кяхтинскому району.Лариса Алексеевна родилась 20 сентября 1934 года. Воспитывалась у мамы одна. Отец погиб на фронте в боях за Москву.Когда Лариса Алексеевна училась в старших классах, её мама Анна Алексеевна получила травму. Маленькой, скромной Ларисе пришлось перейти из общеобразовательной школы в вечернюю и выйти на работу в Кяхтинский аймачный финансовый отдел секретарём-машинисткой. Так началась её трудовая деятельность.После она устроилась на должность секретаря-машинистки в прокуратуру Кяхтинского аймака, где проработала 20 лет. По семейным обстоятельствам ей пришлось оставить эту работу.В 1983 году Лариса Алексеевна устроилась оператором АЗС, откуда ушла на заслуженный отдых в 1993 году.За время своей трудовой деятельности Лариса Алексеевна отмечена руководством множеством грамот и благодарностей.В браке с Василием Гавриловичем Урусовым прожили 30 долгих и счастливых лет. В 1996 году Василий Гаврилович ушёл из жизни.Они вырастили и воспитали 5 детей. Сейчас у Ларисы Алексеевны 11 внуков, 5 правнуков. Живёт в Кяхте.