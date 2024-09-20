Северобайкальск присоединится к Всероссийскому дню бега

21 сентября Северобайкальск отметит самый масштабный спортивный праздник страны – Всероссийский день бега «Кросс нации 2024». Участию могут принять все желающие.Как сообщили в администрации города, маршрут забега пройдёт от площади имени В.А. Бодрова по улице Полиграфистов до магазина «Шайба». В 9:40 на площади начнётся регистрация участников. В 10: 40 будет дан первый старт.Отметим, что в связи с проведением спортивных мероприятий движение автотранспорта по маршруту будет перекрыто с 10.00 до 13:00.