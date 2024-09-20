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Северобайкальск присоединится к Всероссийскому дню бега

Северобайкальск присоединится к Всероссийскому дню бега
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Спортивное мероприятие проведут в эту субботу

21 сентября Северобайкальск отметит самый масштабный спортивный праздник страны – Всероссийский день бега «Кросс нации 2024». Участию могут принять все желающие.

Как сообщили в администрации города, маршрут забега пройдёт от площади имени В.А. Бодрова по улице Полиграфистов до магазина «Шайба». В 9:40 на площади начнётся регистрация участников. В 10: 40 будет дан первый старт.

Отметим, что в связи с проведением спортивных мероприятий движение автотранспорта по маршруту будет перекрыто с 10.00 до 13:00.

Возрастное ограничение: 0+.
спорт забег бег легкая атлетика Северобайкальск Праздники Бурятия ограничение движения

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