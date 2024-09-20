В Улан-Удэ продлили перекрытый участок дороги на Смолина

В центре Улан-Удэ продлили участок работ по улице Смолина, вплоть до пересечения с улицей Советская. Там идёт обновление коммунальной инфраструктуры. Проведение работ запланировано с 21 сентября до 10 октября.- По улице Смолина продолжит действовать ограничение движение по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются, - отметили в мэрии города.Водителей призывают быть внимательными и по возможности выбирать пути объезда этого участка дороги.