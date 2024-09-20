В Улан-Удэ продлили перекрытый участок дороги на Смолина

Ограничение движения будет действовать до 10 октября
В центре Улан-Удэ продлили участок работ по улице Смолина, вплоть до пересечения с улицей Советская. Там идёт обновление коммунальной инфраструктуры. Проведение работ запланировано с 21 сентября до 10 октября.
- По улице Смолина продолжит действовать ограничение движение по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не меняются, - отметили в мэрии города.
Водителей призывают быть внимательными и по возможности выбирать пути объезда этого участка дороги.
Ограничение движения будет действовать до 10 октября
Власти пообещали отменить там все развлекательные мероприятия
Вопрос решался через суд
В городе убирают поросль у тротуаров и ветки перед дорожными знаками
Ведущим «Жить здорово!» понравилось национальное блюдо
О том, как театру удалось получить желанный грант на большую постановку, теме любви в спектакле – далее
Там пострадали зерновые культуры почти на 900 гектарах
Некоторые даже сравнивают её с кока-колой
Они рискуют серьёзно покалечиться там в любой момент
У женщины не оказалось нужных документов
В Улан-Удэ стартовал форум регионального кинематографа
Все спортсмены республики, участвующие в турнире, стали победителями соревнований
Горожане могут обзавестись кошечкой или собачкой
Они держались на честном слове
Чёрный крапчатый усач поедает хвойные деревья