В Бурятии открыли бюст и сквер в честь поэта Гунги Чимитова





Накануне, 20 сентября, в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района открыты бюст и сквер в честь народного поэта Бурятии Гунги Чимитова.Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на управление культуры и туризма района, бюст и сквер появились благодаря объединившимся жителям района.Гунга Гомбоевич Чимитов родился 15 ноября 1924 г. в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии.Он вошёл в бурятскую литературу как представитель поколения, чья юность совпала с годами Великой Отечественной войны. Он окончил Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище, работал в Бурятском радиокомитете литературным редактором, диктором. В эти годы активно увлекается литературным творчеством и в 1951 г. поступает в Литературный институт им. М. Горького на специальность «художественный перевод». В течение многих лет работал в редакции журнала «Байгал».Печататься начал с конца 1940-х годов. Гунга Чимитов сочетал в себе мастерство талантливого баснописца, переводчика и популярного поэта-песенника. Он вошёл в современную бурятскую литературу как один из создателей нового жанра в национальной поэзии — басни. На протяжении более 50 творческой деятельности опубликовал многочисленные сборники лирических стихов, басен, художественных очерков и книг для детей. Автор сборников стихов и басен «Сэлгеэ сагаан Түгэнэмни» (В просторах Тугнуя) (1958), «Хүдхэшүүл» (Чудаки) (1961), «Шэниисэ таряанай шэнхинээн» (Поют колосья пшеничные) (1970), «Бахын һанаан далайда» (Лягушка, мечтающий о море) (1982), «Тоонто нютаг» (Родина, колыбель моя) (1994) и др.Ушёл из жизни в 2014 году.