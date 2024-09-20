В Бурятии для школьника пришлось добиваться индивидуального меню



К уполномоченному по правам ребёнка в РБ обратилась жительница Бурятии. Женщина пожаловались на организацию питания в школе, где учится её сын. Мальчику по состоянию требовалась пожизненная безмолочная диета, но ему давали обычную еду.



Сотрудники аппарата уполномоченного вместе с представителями республиканского управления Роспотребнадзора отправились в СОШ. Как выяснилось, в медицинской карте ребёнка есть запись о диагнозе. Однако директор учебного заведения указала, что назначение лечащего врача по специальной форме в школу от родителей не поступало и потому индивидуальное меню для мальчика не разрабатывалось.



В итоге образовательное учреждение заключило договор с поставщиком школьного питания и рацион согласовали с родителями ребёнка. Теперь ученик питается по индивидуально разработанному диетическому меню, показанному при безмолочной безлактозной диете.

