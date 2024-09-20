В пригороде Улан-Удэ домашних собак вакцинировали от бешенства

В Гурульбе состоялся профилактический рейд
Жителям Иволгинского района Бурятии напомнили о правилах содержания домашних животных. Профилактический рейд состоялся 19 сентября. Специалисты проверили 38 домовладений в селе Гурульба.
Ветеринары зарегистрировали четыре собаки и провакцинировали от бешенства пять псов.
Также с жителями провели разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил содержания и выгула животных.
Подобные выезды проводятся на регулярной основе, сообщили в администрации Иволгинского района.
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