20 сентября

19 сентября

Популярное

В пригороде Улан-Удэ домашних собак вакцинировали от бешенства

В пригороде Улан-Удэ домашних собак вакцинировали от бешенства
Общество,  Фото:администрация района
В Гурульбе состоялся профилактический рейд

Жителям Иволгинского района Бурятии напомнили о правилах содержания домашних животных. Профилактический рейд состоялся 19 сентября. Специалисты проверили 38 домовладений в селе Гурульба.

Ветеринары зарегистрировали четыре собаки и провакцинировали от бешенства пять псов.

Также с жителями провели разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил содержания и выгула животных.

Подобные выезды проводятся на регулярной основе, сообщили в администрации Иволгинского района.
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продлили перекрытый участок дороги на Смолина
В Улан-Удэ продлили перекрытый участок дороги на Смолина
Общество, 20.09.2024
Ограничение движения будет действовать до 10 октября
На севере Бурятии попросили объявить массовый траур из-за погибших на СВО
На севере Бурятии попросили объявить массовый траур из-за погибших на СВО
Общество, 20.09.2024
Власти пообещали отменить там все развлекательные мероприятия
В Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
В Улан-Удэ избавляются от лишней растительности
Общество, 20.09.2024
В городе убирают поросль у тротуаров и ветки перед дорожными знаками
«Полезны для иммунитета и зрения»: Про бурятские буузы рассказали на Первом канале
«Полезны для иммунитета и зрения»: Про бурятские буузы рассказали на Первом канале
Общество, 20.09.2024
Ведущим «Жить здорово!» понравилось национальное блюдо 
В Улан-Удэ представили оперу «Борис Годунов»
В Улан-Удэ представили оперу «Борис Годунов»
Общество, 20.09.2024
О том, как театру удалось получить желанный грант на большую постановку, теме любви в спектакле – далее
В Бурятии сентябрьский снег серьёзно навредил посевам
В Бурятии сентябрьский снег серьёзно навредил посевам
Общество, 20.09.2024
Там пострадали зерновые культуры почти на 900 гектарах
В Бурятии жители райцентра маются с грязной ржавой водой
В Бурятии жители райцентра маются с грязной ржавой водой
Общество, 20.09.2024
Некоторые даже сравнивают её с кока-колой 
Головой о бетон: В Улан-Удэ дети играют на опасной площадке
Головой о бетон: В Улан-Удэ дети играют на опасной площадке
Общество, 20.09.2024
Они рискуют серьёзно покалечиться там в любой момент
В правительстве Бурятии обсудили развитие российского кино
В правительстве Бурятии обсудили развитие российского кино
Общество, 20.09.2024
В Улан-Удэ стартовал форум регионального кинематографа
Тайбоксёры Бурятии выиграли ещё два золота первенства мира
Тайбоксёры Бурятии выиграли ещё два золота первенства мира
Общество, 20.09.2024
Все спортсмены республики, участвующие в турнире, стали победителями соревнований
В Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»
В Улан-Удэ проведут «Пушистую ярмарку»
Общество, 20.09.2024
Горожане могут обзавестись кошечкой или собачкой
В лесах Бурятии впервые обнаружили редкого вредителя
В лесах Бурятии впервые обнаружили редкого вредителя
Общество, 20.09.2024
Чёрный крапчатый усач поедает хвойные деревья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^