В пригороде Улан-Удэ домашних собак вакцинировали от бешенства

Жителям Иволгинского района Бурятии напомнили о правилах содержания домашних животных. Профилактический рейд состоялся 19 сентября. Специалисты проверили 38 домовладений в селе Гурульба.Ветеринары зарегистрировали четыре собаки и провакцинировали от бешенства пять псов.Также с жителями провели разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил содержания и выгула животных.Подобные выезды проводятся на регулярной основе, сообщили в администрации Иволгинского района.