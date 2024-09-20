В Улан-Удэ большинство родителей помогают детям-школьникам с «домашкой»

Самостоятельно с ней справляются только 10% школьников
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство (89%) жителей столицы Бурятии помогают детям с домашними заданиями. Из них треть (33%) делают это часто, а каждый второй (56%) – время от времени. Остальные школьники, судя по всему, справляются самостоятельно.
Как правило, постоянная помощь с уроками требуется младшеклассникам. Об этом заявили 54% улан-удэнцев. Ещё четверть (25%) приходят на выручку ученикам средних и 7% – старших классов.
Кстати, с поступлением ребёнка в ссуз или вуз далеко не всем удаётся избавиться от домашки своих чад. Четверо из ста родителей студентов колледжей и техникумов регулярно помогают с ней детям. Среди отцов и матерей учащихся высших учебных заведений таковых 3%.
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