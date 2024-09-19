Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай

Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай. Об этом рассказал зампред правительства Республики Бурятия — министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.В КНР уже отгружено 1,5 тыс. тонн рапсового масла на сумму 10,5 млн юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 млн юаней. Всего за 2024 год собираются отгрузить на экспорт 2,6 тыс. тонн масла на сумму 17,7 млн юаней и 2 тыс. тонн жмыха на 4,4 млн юаней.Экспортирует рапсовое масло и жмых в Китай первый бурятский завод по переработке маличных культур, открывшийся этой весной. Экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны импортёра, карантинные вредные организмы в партиях не выявлены.Напомним, что для обеспечения завода собственным сырьём в этом году впервые в истории современной Бурятии посеяли рапс и лен масличный на площади 3,8 тыс. га. Планируется увеличить посевные площади масличных культур до 25 тыс. га, чтобы полностью обеспечить сырьём производственные мощности. Уборочные работы масличных культур уже начались, первыми приступили к уборке урожая аграрии Мухоршибирского района.