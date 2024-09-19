19 сентября

18 сентября

Популярное

Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай

Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в Поднебесную экспортируют рапсовый жмых

Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай. Об этом рассказал зампред правительства Республики Бурятия — министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

В КНР уже отгружено 1,5 тыс. тонн рапсового масла на сумму 10,5 млн юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 млн юаней. Всего за 2024 год собираются отгрузить на экспорт 2,6 тыс. тонн масла на сумму 17,7 млн юаней и 2 тыс. тонн жмыха на 4,4 млн юаней.

Экспортирует рапсовое масло и жмых в Китай первый бурятский завод по переработке маличных культур, открывшийся этой весной. Экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны импортёра, карантинные вредные организмы в партиях не выявлены.

Напомним, что для обеспечения завода собственным сырьём в этом году впервые в истории современной Бурятии посеяли рапс и лен масличный на площади 3,8 тыс. га. Планируется увеличить посевные площади масличных культур до 25 тыс. га, чтобы полностью обеспечить сырьём производственные мощности. Уборочные работы масличных культур уже начались, первыми приступили к уборке урожая аграрии Мухоршибирского района.
Бурятия экспорт сельское хозяйство Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Экономика, 19.09.2024
Также в Поднебесную экспортируют рапсовый жмых
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
Экономика, 17.09.2024
На объекте стартовали подготовительные работы
В Бурятии убирают рапс
В Бурятии убирают рапс
Экономика, 17.09.2024
Урожай 2024 года готов принять первый бурятский масличный завод полного цикла
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
Экономика, 16.09.2024
Также контроль прошли кошечки, собачки и лошади
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
Экономика, 16.09.2024
Непродовольственные товары в республике за год подорожали почти на 8%
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
Экономика, 16.09.2024
При этом жители всё чаще отдают предпочтение дорогим моделям на заказ
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика, 11.09.2024
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, 10.09.2024
Соседняя Иркутская область, тем временем, заняла 13 строчку в рейтинге
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
Экономика, 10.09.2024
Кадровый голод в республике сохраняется
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
Экономика, 10.09.2024
После реконструкции мощность предприятия по выпуску личинок омуля возрастёт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^