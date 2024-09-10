Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2023 года, составленном РИА Рейтинг. За год позиции республики не изменились. Итоговый балл Бурятии в рейтинг составил 55,85.Соседний Забайкальский край занял 74 место с рейтинговым баллом по итогам 2023 года в 51,63. Другой соседний регион – Иркутская область – занял 13 строчку рейтинга с баллом по итогам прошлого года в 77,95.Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования значений восьми показателей, характеризующих зарплату, условия труда, занятость и ёмкость рынка труда. На основе значений рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.- Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96 из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,5 баллов. В первую пятёрку входят также Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (77,6 балла) и Республика Татарстан (76,9 баллов). Регионы – лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь низкий уровень безработицы, высокие зарплаты, большая ёмкость рынка труда, - сообщает РИА Новости.Нижние позиции рейтинга занимают Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Тыва и Кабардино-Балкарская Республика. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25. По сравнению с итогами 2022 года число таких субъектов РФ снизилось на два. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.Всего же рост значения рейтингового балла произошёл в 83 регионах.