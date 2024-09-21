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В Бурятии солнечная погода

В Бурятии солнечная погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Максимальная температура воздуха составит +19 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 сентября по республике переменная облачность, без осадков, по крайнему северу утром возможен мокрый снег, местами туман. Ветер переменный 6-12 м/с. Днём +15, +20, местами по Прибайкалью и северу до 15 градусов тепла.

В Улан-Удэ сегодня тепло, погода без осадков и до +19 градусов. Ветер переменный 5-10 м/с.

прогноз погоды

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