20 сентября

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Из квартиры иркутянки вывезли около тонны мусора

Из квартиры иркутянки вывезли около тонны мусора
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
По результатам судебного разбирательства жильё принудительно привели в надлежащее санитарное состояние

Из квартиры на улице Ямской в Правобережном округе Иркутска вывезли шесть грузовиков мусора. Вынужденную уборку провели в результате совместной работы жителей, представителей комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска, городской Думы, АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами», региональной Службы судебных приставов России и волонтёров.

По информации жильцов, они несколько лет были свидетелями того, как их соседка собирала и складировала в своей квартире различную непригодную и вышедшую из строя бытовую технику, ветошь, хлам и мусор. Помимо этого, в жилом помещении, которое находится в частной собственности, содержались более 10 кошек и собак.

– По обращениям соседей наши специалисты неоднократно выезжали в проблемную квартиру. Они проводили беседы с собственницей, направляли официальные письма и уведомления о необходимости привести жильё в надлежащее санитарное состояние. Однако хозяйка никаких мер не предпринимала. В дальнейшем эти документы были учтены во время судебного разбирательства, – пояснили в комитете по управлению Правобережным округом.

– С 2022 года мы пытались запретить иркутянке содержать кошек и собак в подъезде и квартире. Параллельно хотели обязать её провести санитарную обработку жилого помещения и подъезда, в том числе дезинфекцию и дезинсекцию. В прошлом году суд принял сторону соседей, но реализация исполнительного листа по разным причинам не производилась, – добавили в АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами».

Как сообщили в пресс-служба администрации Иркутска, только в начале этой недели при содействии судебных приставов силами управляющей компании и волонтёров квартира на Ямской была очищена. Весь мусор вывезен на полигон ТКО. Домашние животные собственника жилья определены в специализированное учреждение. Также специализированная организация провела санитарную обработку и дезинфекцию.
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