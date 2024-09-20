На севере Бурятии попросили объявить массовый траур из-за погибших на СВО









Сельчане хотели отдать дань памяти павшим на специальной военной операции из посёлка Зун-Мурино, Кырена и Тунки.



- Просим сдвинуть дату празднования Сурхарбана-2024, а если это невозможно – перенести его в другое поселение. В эти дни будем встречать живым коридором наших погибших воинов и прощаться с ними. Считаем неуместным проводить сейчас спортивно-развлекательные мероприятия, – писали люди в группе «Тунка-инфо.24/7».



Чингис Маншеев, в свою очередь, напомнил, что Сурхарбан, который в этот раз объединили с фестивалем хонгодоров «Хонгоодорой соло» (6+), запланировали заранее и пригласили на него гостей из Окинского и Закаменского районов, Иркутской области и соседней Монголии.



- Основная цель мероприятий – развитие и сохранение народных, культурных и спортивных ценностей. Это помогает воспитывать участников и подрастающее поколение, приобщая их к наследию и традициям, – пояснил глава района.



Отказываться от них в итоге не стали. А вот дискотеку и гранд-ёхор власти решили не устраивать.

В июне тункинцы тоже призывали власти и, в частности, главу муниципального образования Чингиса Маншеева отменить развлечения. Речь в том числе о Сурхарбане, который проходил тогда в районе (6+).Сельчане хотели отдать дань памяти павшим на специальной военной операции из посёлка Зун-Мурино, Кырена и Тунки.- Просим сдвинуть дату празднования Сурхарбана-2024, а если это невозможно – перенести его в другое поселение. В эти дни будем встречать живым коридором наших погибших воинов и прощаться с ними. Считаем неуместным проводить сейчас спортивно-развлекательные мероприятия, – писали люди в группе «Тунка-инфо.24/7».Чингис Маншеев, в свою очередь, напомнил, что Сурхарбан, который в этот раз объединили с фестивалем хонгодоров «Хонгоодорой соло» (6+), запланировали заранее и пригласили на него гостей из Окинского и Закаменского районов, Иркутской области и соседней Монголии.- Основная цель мероприятий – развитие и сохранение народных, культурных и спортивных ценностей. Это помогает воспитывать участников и подрастающее поколение, приобщая их к наследию и традициям, – пояснил глава района.Отказываться от них в итоге не стали. А вот дискотеку и гранд-ёхор власти решили не устраивать.

Недавно жители Северобайкальска попросили объявить массовый траур из-за гибели нескольких своих земляков на специальной военной операции. А ещё – отказаться от увеселительных мероприятий на время их похорон.Местные заявили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что это было бы правильным решением. «Отменят культурные и спортивные развлекательные мероприятия?», – поинтересовались они.В администрации Северобайкальска отметили, что траура как такового не будет, однако развлекательные мероприятия проводить не станут. Спортивные же и образовательные будут начинаться с минуты молчания.