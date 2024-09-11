В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний



Представители Бурятстата изучили деловую активность строительных организаций в третьем квартале 2024 года. В итоге 19% оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную, свыше половины (53%) назвали её благоприятной и удовлетворительной и 28% затруднились с ответом. Средняя обеспеченность заказами по сравнению с прошлым кварталом в компаниях увеличилась и составила 4 месяца.



Среди факторов, сдерживающих деятельность таких организаций – высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (53%), недостаток квалифицированных рабочих (43%), высокий уровень налогов (37%), недостаток заказов на работы (23%) и высокий процент коммерческого кредита (17%).



Рост цен на стройматериалы прогнозируют 58% опрошенных руководителей, на строительно-монтажные работы – 40%. А 46% предполагают, что инвестиции предприятий останутся без изменений.

