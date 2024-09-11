11 сентября

10 сентября

Популярное

В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний

В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих

Представители Бурятстата изучили деловую активность строительных организаций в третьем квартале 2024 года. В итоге 19% оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную, свыше половины (53%) назвали её благоприятной и удовлетворительной и 28% затруднились с ответом. Средняя обеспеченность заказами по сравнению с прошлым кварталом в компаниях увеличилась и составила 4 месяца.
 
Среди факторов, сдерживающих деятельность таких организаций – высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (53%), недостаток квалифицированных рабочих (43%), высокий уровень налогов (37%), недостаток заказов на работы (23%) и высокий процент коммерческого кредита (17%).

Рост цен на стройматериалы прогнозируют 58% опрошенных руководителей, на строительно-монтажные работы – 40%. А 46% предполагают, что инвестиции предприятий останутся без изменений.
строительство Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика, 11.09.2024
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, 10.09.2024
Соседняя Иркутская область, тем временем, заняла 13 строчку в рейтинге
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
Экономика, 10.09.2024
Кадровый голод в республике сохраняется
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
Экономика, 10.09.2024
После реконструкции мощность предприятия по выпуску личинок омуля возрастёт
Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию
Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию
Экономика, 06.09.2024
Спросом пользуются алтайская мука, крупы, молочная, масложировая продукция и напитки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^